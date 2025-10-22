Salone del Leasing 2025, performance e prospettive di settore al centro della due giorni

L'ottava edizione del Salone del Leasing, la due giorni firmata Assilea - Associazione italiana leasing in svolgimento il 22 e il 23 ottobre nel capoluogo lombardo, chiama a raccolta i principali player del settore e coinvolge, in collegamento, alcune delle più importanti figure istituzionali, come il ministro dell'Economia e delle finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente di Abi Antonio Patuelli e il commissario europeo per la politica regionale Raffaele Fitto. L'evento ha ricevuto inoltre un importante messaggio da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, con un telegramma, ha riconosciuto la rilevanza del leasing a sostegno delle piccole e medie imprese. Tra i temi al centro della prima delle due giornate di lavori i dati relativi alle performance del settore nei primi nove mesi del 2025, che evidenziano una crescita superiore al 5%, l'evoluzione normativa, sia nazionale che europea, e le prospettive di sviluppo da qui al 2026, sulle quali può incidere favorevolmente il super ammortamento inserito nella bozza della Manovra di bilancio. Ad aprire la giornata inaugurale le parole del presidente e del direttore generale di Assilea, Paolo Guzzetti e Luca Ziero.