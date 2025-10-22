circle x black
Cerca nel sito
 

Salone del Leasing 2025, performance e prospettive di settore al centro della due giorni

22 ottobre 2025 | 13.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ottava edizione del Salone del Leasing, la due giorni firmata Assilea - Associazione italiana leasing in svolgimento il 22 e il 23 ottobre nel capoluogo lombardo, chiama a raccolta i principali player del settore e coinvolge, in collegamento, alcune delle più importanti figure istituzionali, come il ministro dell'Economia e delle finanze, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente di Abi Antonio Patuelli e il commissario europeo per la politica regionale Raffaele Fitto. L'evento ha ricevuto inoltre un importante messaggio da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, con un telegramma, ha riconosciuto la rilevanza del leasing a sostegno delle piccole e medie imprese. Tra i temi al centro della prima delle due giornate di lavori i dati relativi alle performance del settore nei primi nove mesi del 2025, che evidenziano una crescita superiore al 5%, l'evoluzione normativa, sia nazionale che europea, e le prospettive di sviluppo da qui al 2026, sulle quali può incidere favorevolmente il super ammortamento inserito nella bozza della Manovra di bilancio. Ad aprire la giornata inaugurale le parole del presidente e del direttore generale di Assilea, Paolo Guzzetti e Luca Ziero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza