Salone leasing, Guzzetti (Assilea): "Sfide principali legate a quadro normativo europeo"

22 ottobre 2025 | 09.33
"Nel prossimo futuro ci attendono sfide molto importanti. La principale è quella del quadro normativo, in particolare quello europeo. In questi mesi si deciderà infatti in parte il futuro del leasing. La Commissione europea, riconoscendo per la prima volta la specificità del leasing, ha dato mandato a EBA per rivedere la disciplina dello stesso. Speriamo che con questo lavoro si raggiungano i risultati che oramai da tempo ci aspettiamo, ossia il riconoscimento non solo della specificità del leasing ma anche del minor rischio e del minor assorbimento di capitale che lo strumento leasing permette rispetto ad altri". Sono le dichiarazioni di Paolo Guzzetti, presidente di Assilea - Associazione italiana leasing, all'ottava edizione del Salone del Leasing, organizzato a Milano da Assilea nelle giornate del 22 e del 23 ottobre.

