Salone Nautico Genova, Meloni: "Pezzo significativo economia"

"Parliamo davvero di un pezzo significativo della nostra economia, è una delle ragioni per le quali io credo che avesse assolutamente senso venire al Salone Nautico". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, uscendo dal Salone Nautico Internazionale di Genova, parlando del settore della nautica. "Stiamo facendo del nostro meglio per difendere anche questa eccellenza italiana che chiaramente produce un moltiplicatore straordinario anche in termini di posti di lavoro", ha aggiunto, parlando di un settore che rappresenta "una delle principali eccellenze italiane, tra l'altro è un settore che, in un momento particolarmente complesso a livello internazionale, continua a macinare ottimi risultati, 8 miliardi di indotto diretto ma inserito in un pezzo fondamentale del nostro prodotto interno lordo che è l'economia del Mare".