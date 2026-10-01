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Sandei (Almaviva): "La vera sfida dell'Ai è trasformarla in valore"

Valeria Sandei - (Foto Almaviva)
Valeria Sandei - (Foto Almaviva)
01 ottobre 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’intelligenza artificiale non è soltanto una questione di modelli, ma è una tematica ben più ampia, che comprensione degli ambiti in cui va applicata, delle regole che vanno seguite e del modo in cui può essere implementata all’interno delle applicazioni. Solo se misuriamo, ci diamo degli obiettivi, e gestiamo dunque l’AI come abbiamo gestito sempre la tecnologia - in modo molto pragmatico e concreto - arriveremo a dei risultati di valore. Questa è la nostra visione e questo è quello che cerchiamo di portare ai nostri clienti”. Lo ha detto Valeria Sandei, Global Chief AI Officer di Almaviva Group, in occasione del convegno “Valore IA”, organizzato da Almaviva in occasione del lancio di ULTRA, il nuovo framework di Intelligenza Artificiale del Gruppo.

Sandei ha poi aggiunto, sull’applicazione per le piccole e medie imprese, c’è una quesitone di necessità: “Le PMI hanno esigenze un po’ diverse, nel senso che possono lavorare attorno a un’idea di prodotto: molto semplice, customizzato per esigenze standard. Però -a livello associativo- si stanno facendo tanti ragionamenti su più fronti, per far sì che nei vari reparti della nsotra economia possano beneficiare di questa tecnologia anche se non hanno un budget al proprio interno singolarmente”. Sandei ha poi concluso che è fondamentale aggregare il valore dell’AI qui in Italia, per fare in modo che il tessuto delle PMI possa crescere ed evolvere”.

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Tag
Intelligenza Artificiale AI Tecnologia PMI
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