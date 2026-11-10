circle x black
Cerca nel sito
 

Scavo (Ipsos Doxa): "Calo verticale della fiducia nei confronti dei media"

Giornalisti, editori, imprese e istituzioni a confronto al Brand Journalism Festival

Andrea Scavo - (Foto Adnkronos)
Andrea Scavo - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 16.21
Cristina Armeni
LETTURA: 1 minuti

“Abbiamo realizzato per il secondo anno consecutivo un'indagine per il Brand Journalism Festival. Quello che emerge è un Paese veramente in rotta di collisione con il proprio sistema mediatico. La fiducia nei media è in calo verticale, tutte le fonti di informazione registrano un calo di fiducia”. Così Andrea Scavo, direttore di Ipsos Doxa Public Affairs, a margine del Brand Journalism Festival che si è tenuto a Milano. L’evento ha riunito giornalisti, editori, imprese e istituzioni per discutere di come ricostruire il rapporto tra media, imprese e cittadini. Nel corso del Festival è stata presentata la ricerca di Ipsos Doxa sulla fiducia degli italiani nei media: “il 65% degli italiani conferma anche quest'anno un calo generalizzato nella fiducia verso i media negli ultimi anni”, ha sottolineato Scavo. Un fenomeno importante riguarda le bolle informative, in crescita: “Gli italiani non riescono a cercare fonti di informazione al di fuori della propria cerchia, delle proprie opinioni e hanno anche difficoltà a dialogare con persone che hanno opinioni diverse”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza