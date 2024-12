Scioperi, 51 al mese nel 2024 e a gennaio già 45 in programma

Nel 2024 sono stati 1.603 gli scioperi proclamati, 981 revocati, per un totale di 622 mobilitazioni, un po' più di una e mezzo al giorno, o di 51 al mese, secondo i numeri del Garante scioperi. Il 2024 ha così registrato un aumento delle giornate di sciopero rispetto al 2023 (quando ne erano stati proclamati 1.647, revocati 1.064, per un totale di 583, circa 48 al mese) ma soprattutto l’inasprimento dello scontro sindacati-governo, protagonista per quest'ultimo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini perché è proprio sul trasporto che il confronto si è fatto duro, tra precettazioni e relativi ricorsi al Tar. Precettati lo sciopero del trasporto ferroviario del 19 e 20 maggio, la mobilitazione generale del 29 novembre e quella del 13 dicembre (precettazione annullata dal Tar).

Nel 2024 il Tpl registra il primo sciopero di 24 ore senza fasce di garanzia da 20 anni. Dopo una lunga serie di mobilitazioni, locali e nazionali, l'8 novembre Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna proclamano una nuova mobilitazione nazionale, la terza, nel trasporto pubblico locale: 24 ore e senza fasce di garanzia. Uno sciopero così non veniva indetto dal 2005, ma - spiegarono i sindacati nell'occasione - la modalità per legge può essere utilizzata una volta per ogni vertenza sul rinnovo del contratto.

Braccio di ferro sindacati-Mit

L'unità sindacale non si trova, invece, quando sono Cgil e Uil a proclamare 8 ore di sciopero generale per il 29 novembre contro la manovra di bilancio. A incrociare le braccia, anche i lavoratori di Tpl e trasporto aereo. Ed è qui che si consuma il braccio di ferro sindacati-Mit che vedrà il numero uno della Cgil Maurizio Landini pronunciare, a margine dell'assemblea generale a Milano, la frase poi al centro delle polemiche nei giorni e mesi successivi: "Credo sia arrivato il momento di una vera e propria rivolta sociale perché avanti così non si può più andare".

Sullo sciopero del 29 novembre interviene per prima la Commissione di garanzia chiedendo la riduzione a quattro ore dello stop nel Tpl. Il Mit convoca i sindacati che, però, confermano le ragioni e le modalità della mobilitazione. E Salvini a quel punto firma la precettazione "per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos". Cgil e Uil impugnano la precettazione e quando il Mit fa sapere che il ricorso dei sindacati è stato respinto dal Tar con “grande soddisfazione” del ministro Salvini, sono gli stessi sindacati a far sapere che un ricorso è stato sì rigettato dal Tar, ma non è il loro.

Lo sciopero di otto ore, 'precettato' a 4 per il Tpl, vede "più di 500mila persone oggi in tutta Italia scendere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti. Il messaggio è molto chiaro: la piazza non si precetta”, tuona Landini dal palco della manifestazione di Bologna.

Salvini vs Usb ma il Tar blocca la precettazione del ministro

L’altro scontro si consuma sullo sciopero generale proclamato per tutti i settori, pubblici e privati, da Usb per il 13 dicembre. Stesso copione: Salvini convoca il sindacato al Mit per invitarlo a desistere, Usb resta fermo sulle proprie posizioni, il ministro firma il provvedimento per ridurre lo sciopero nel settore Tpl a 4 ore e Usb fa ricorso al Tar, che accoglie la richiesta del sindacato e sospende l’ordinanza di precettazione.

Una scelta che al vicepremier non va giù: “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”, è il suo commento.

Le tensioni sul settore trasporti spingono anche il Garante scioperi a scrivere, negli ultimi giorni del 2024, ai ministri dell'Interno e dei Trasporti, avendo riscontrato, scrive la commissione di garanzia, "negli ultimi anni un aumento delle azioni di sciopero nel Tpl con gravi conseguenze sulla mobilità di tutti i cittadini". E avendone individuato le ragioni non solo nel mancato rinnovo del contratto ma anche "a una crescente insicurezza sui luoghi del lavoro, dovuta al moltiplicarsi delle aggressioni", auspica che vengano individuate modalità di tutela atte a garantire ai lavoratori e alle lavoratrici condizioni di sicurezza".

Automotive, l'altro grande protagonista delle proteste dei lavoratori

Ma gli scioperi, nel 2024, hanno interessato tutti i settori, dalla sanità alla scuola alla giustizia. Protagonisti delle proteste, insieme con i lavoratori del Tpl, le tute blu con la vicenda Stellantis ancora in corso: ultimi, in ordine di tempo, lo sciopero di 8 ore del 18 ottobre dei lavoratori di Stellantis e di tutto il settore automotive con manifestazione a Roma, e lo sciopero nazionale di 8 ore del 25 ottobre dei lavoratori della componentistica non meccanica legata alla filiera industriale dell’automotive.

Contro una legge di Bilancio "deludente" il 20 novembre hanno scioperato medici e infermieri, ma a scioperare è stata anche la sanità privata, il 23 settembre, con circa 20mila manifestanti radunati nelle piazze di tutta Italia per chiedere dignità e giusto riconoscimento contrattuale e una partecipazione dell'80%. Il 31 ottobre hanno scioperato per 24 ore i lavoratori della scuola, dell’università, degli enti di ricerca, delle accademie, dei conservatori e delle scuole non statali per rivendicare "un contratto giusto e un lavoro stabile".

45 in programma solo a gennaio, il 10 giornata nera dei trasporti

Scontri e precettazioni non sembrano aver ammorbidito la piazza: nel calendario del Garante degli scioperi, per il mese di gennaio risultano già 45 gli scioperi in programma, esclusi quelli revocati. E i trasporti restano i protagonisti della protesta, e quindi dei disagi preannunciati. Per chi deve spostarsi via mare, la data da segnare è quella dell’8 gennaio quando a scioperare saranno i rimorchiatori napoletani (dalle ore 12.00 dell'8 gennaio alle ore 12.00 del 9), e i lavoratori di Caronte & Tourist isole minori e Siremar.

Il 10 gennaio si preannuncia una giornata nera dei trasporti. Treni a rischio con lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori Rfi, mentre il Tpl farà i conti con lo sciopero nazionale di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale. A scioperare saranno anche i lavoratori di Ferrovie della Calabria dalle ore 11.30 alle ore 15.30, quelli del trasporto ferroviario di Firenze e provincia dalle ore 09.00 alle ore 16.59 e di Trenitalia Abruzzo dalle ore 09.00 alle ore 16.59. Sul fronte del trasporto aereo, nella stessa giornata sciopereranno anche i lavoratori di handler, della Sea spa e addetti alle pulizie.

Il percorso a ostacoli su rotaia continua il 21 gennaio con lo sciopero delle ferrovie Appulo Lucale dalle ore 15.40 alle ore 19.39 e di Ferrovie del Sud-est (Bari, Taranto e Lecce) dalle ore 15.40 alle ore 19.39; e 25 e 26 gennaio con lo sciopero plurisettoriale nazionale di 24 ore dei lavoratori delle aziende che svolgono attività ferroviaria, dalle ore 21.00 del 25/01 alle ore 20.59. Ma anche il Tpl locale avrà le sue giornate no: a Vercelli e Biella il 21 gennaio (dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 a fine servizio); il 26 gennaio a Genova scioperano i lavoratori di Amt (servizio extraurbano dalle ore 10.30 alle ore 14.30 per il personale viaggiante e dalle ore 10.30 alle ore 14.00 per il personale addetti alle biglietterie); il 31 gennaio scioperano i lavoratori del gruppo Atm di Milano, Monza e della Brianza.