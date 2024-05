Scuola, Bper Banca e Fem a sostegno di Road to Stem

Bper Banca e Future Education Modena (Fem) annunciano la collaborazione nell’ambito dell’iniziativa 'Road to Stem', un progetto innovativo finalizzato a guidare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado verso una maggiore consapevolezza delle opportunità lavorative nel campo delle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Lanciato congiuntamente da Bper Banca e Future Education Modena, centro internazionale per l'innovazione in campo educativo, Road to Stem mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per prendere decisioni informate riguardo alle loro future carriere. Attraverso una serie di attività esperienziali e incontri con professionisti del settore, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare le diverse opportunità di lavoro nel campo Stem, acquisendo competenze fondamentali per il loro percorso educativo e professionale.

Il progetto si propone inoltre di affrontare il problema del 'skill mismatch', ovvero il divario tra le competenze acquisite durante il percorso educativo e quelle richieste dal mondo del lavoro, soprattutto nelle aree Stem. Questo divario rappresenta una sfida globale per numerose aziende e settori, e Road to Stem si pone l’obiettivo di contribuire a colmarlo, preparando gli studenti con le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro del futuro.

Bper, da lungo tempo attiva nel campo dell’educazione finanziaria, si impegna a fornire alle persone gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli nel campo della finanza e dell’economia, e ora estende questo impegno al campo dell’istruzione Stem.

"La collaborazione con Fem riflette il nostro impegno a sostegno dell’istruzione e della parità di genere. Nonostante gli sforzi volti alla promozione dell’inclusione delle donne nelle discipline Stem, esiste ancora un divario di genere significativo. Con questo progetto, che mira a sensibilizzare i fruitori sulle tematiche della parità di genere, a contrastare gli stereotipi e a superare i bias cognitivi, vogliamo quindi offrire a studenti e studentesse le risorse necessarie per esplorare le opportunità nel campo delle discipline Stem e affrontare le sfide del futuro con fiducia e determinazione", commenta Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy di Bper Banca.

Mentre Donatella Solda, direttrice di Fem, aggiunge: "Le giovani generazioni devono vivere con fiducia la sfida del presente e futuro del lavoro. In un mondo in cui aumenta la complessità ambientale, sociale e tecnologica, la conoscenza profonda e interdisciplinare assume un ruolo ancora più strategico. Questo nostro percorso propone un’anteprima delle componenti Stem di professioni tradizionali e del futuro e anche dei percorsi inusuali, navigando bias sociali e contratti di lavoro per aumentare la consapevolezza nelle scelte. Siamo entusiasti che Bper abbia scelto di promuovere questo progetto e sostenere il forte impegno nell’innovazione dell’educazione che contraddistingue Fem. L’educazione, infatti, è l’unica chiave per una società inclusiva, equa, moderna, anche nella sua componente professionale".

Nella prima fase, il percorso coinvolgerà 25 classi dalle scuole di Modena e Reggio Emilia: i partecipanti scopriranno i contenuti in piattaforma, interagiranno con i professionisti e collaboreranno in team nello svolgimento di un project-work da presentare nel corso di un open day finale.

L’educazione alla consapevolezza è uno degli aspetti centrali di Road to Stem, così come di tutte le iniziative promosse da Future Education Modena. Attraverso l’uso delle migliori tecnologie e un approccio innovativo all’educazione, Fem si propone di guidare una trasformazione nella società, educando i giovani alle competenze del XXI secolo e promuovendo la piena parità di genere nel mondo del lavoro.

La collaborazione tra Bper Banca e Future Education Modena rappresenta un chiaro segnale del ruolo cruciale che l’istruzione riveste nel promuovere un cambiamento culturale verso la piena parità di genere e nell’indirizzare gli studenti verso carriere Stem promettenti e gratificanti.