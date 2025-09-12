circle x black
Semeraro (Rilegno): "Risorse forestali al centro dell'impegno del consorzio"

12 settembre 2025 | 08.50
"Il ruolo del Consorzio di Rilegno è fondamentale per quanto concerne la possibilità di creare dei progetti che ottimizzino e migliorino le risorse forestali. Come prescritto dalla normativa sulla responsabilità estesa dei produttori, che nel campo degli imballaggi è in vigore da più di 25 anni, il Consorzio continua a svolgere, per conto delle aziende, le attività inerenti al fine vita dei materiali, dando la possibilità di poter accedere a un materiale che altrimenti andrebbe disperso". Sono le parole di Nicola Semeraro, presidente di Rilegno, al convegno 'Il futuro del mondo legno: economia circolare e risorse forestali' a Mantova, organizzato da Rilegno e Conlegno.

