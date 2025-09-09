circle x black
Serravalle designer outlet compie 25 anni e ospita mostra fotografica

Eventi, progetti sociali e collaborazioni, il Centro porta avanti valori come inclusione, sostenibilità e innovazione

09 settembre 2025 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Serravalle designer outlet compie 25 anni. Dal 7 settembre 2000, Serravalle ha ridefinito lo shopping, trasformandolo in un’esperienza che unisce cultura e relazione. In 25 anni ha creato una rete di 'fashion connections' tra brand globali, artisti, istituzioni e comunità locali. Con eventi, progetti sociali e collaborazioni, il Centro porta avanti valori come inclusione, sostenibilità e innovazione. Le celebrazioni per il 25° anniversario di Serravalle Designer Outlet hanno preso il via il 7 settembre attraverso 25 Years of Fashion Connections, un programma ricco di eventi che esaltano il legame tra moda, cultura e comunità. (VIDEO)

In occasione del suo 25° anniversario, Serravalle Designer Outlet ospiterà fino a fine ottobre: Star System, 25 Years of Fashion Connections, una mostra fotografica d’autore curata da Toni Thorimbert, tra i più autorevoli fotografi italiani e internazionali. L’esposizione raccoglierà 25 ritratti di icone dello spettacolo, della musica, dello sport e dell’arte – tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Dario Brunori e Nina Zilli – offrendo uno sguardo potente sulle trasformazioni di gusto, stile e immaginario degli ultimi venticinque anni. Thorimbert, classe 1957, ha attraversato decenni di fotografia con uno sguardo autentico e profondo: dai reportage degli anni ’70 alla rivoluzione visiva dell’editoria italiana negli anni ’80, fino ai celebri ritratti di star come Jennifer Lopez, Willem Dafoe, Eva Herzigova e Jovanotti.

La mostra non è solo una galleria di volti noti, ma una riflessione visiva sul potere della fotografia di creare connessioni tra epoche, linguaggi e mondi creativi. Un racconto per immagini in cui la moda diventa veicolo di dialogo tra le arti, specchio della società e della sua evoluzione.

