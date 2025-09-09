Serravalle Designer Outlet compie 25 anni: una storia di crescita e rinnovamento dal 2000 a oggi

Serravalle Designer Outlet compie 25 anni. Era il 7 settembre 2000 quando il designer outlet, primo in Italia, apriva le sue porte alla comunità. Da allora Serravalle ha avuto modo di crescere e rinnovarsi per offrire ai propri clienti un'offerta di shopping su misura, aggiudicandosi il titolo di più grande Designer Outlet d'Europa. Forte il legame costruito non solo con il territorio di Serravalle e dintorni ma anche con quello milanese, qui infatti ha organizzato il festival musicale The district of Joy, dedicato all'inclusione e alla diversità. A concludere i festeggiamenti una mostra fotografica d'autore curata da Toni Thorimbert, disponibile dal 7 settembre a fine ottobre: una raccolta di 25 ritratti di icone dello spettacolo, della musica, dello sport e dell'arte, che raccontano l'evoluzione di moda e stile degli ultimi 25 anni.