Siciliano (Sace), 'Energie per il futuro dell'export arriva al tessuto imprenditoriale'

"Energie per il futuro dell'export è un road show itinerante organizzato da Sace che percorrerà l'Italia da nord a sud. L'obiettivo non solo rafforzare la nostra missione istituzionale, ma anche calarci sui territori e consolidare il legame con il tessuto imprenditoriale per andare a identificare soluzioni su misura per le nostre imprese al fine di rispondere alle loro ambizioni globali". Così Mariangela Siciliano, head of education&connects della Export Credit Agency partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipando alla prima tappa del roadshow, a Milano.