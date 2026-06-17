Sicurezza: Cerri (OIR), 'Innovazione al servizio dei cittadini' "Il progresso tecnologico smette di essere un traguardo da inseguire faticosamente e diventa uno strumento concreto al servizio del cittadino". Lo afferma Massimo Cerri, presidente uscente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, intervenendo al convegno "Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro", promosso a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Capitale.