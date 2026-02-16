Sicurezza stradale, Giana (Aspi): "Ambra esempio come tenacia sportiva riesca a far superare difficoltà vita"

“Ambra, che è la nostra testimonial, è un esempio eclatante di come la qualità sportiva della tenacia riesca a far superare tutte le difficoltà della vita, che nel suo caso sono arrivate a seguito di un incidente stradale. Da qui ci colleghiamo al tema della sicurezza, che per noi è un must ed è il motivo per il quale lavoriamo ogni giorno: garantire l'utilizzo sicuro della nostra infrastruttura autostradale”.

Così Arrigo Giana, amministratore delegato di Aspi - Autostrade per l’Italia, alla proiezione in anteprima del docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”, presso il Salone d’Onore di Casa Italia alla Triennale di Milano.

Dedicato all’atleta paralimpica portabandiera per l'Italia ai Giochi di Parigi 2024 e realizzato con il contributo di Aspi, partner ufficiale di Milano Cortina 2026, il docufilm conferma l’impegno di Autostrade per l’Italia nella promozione della sicurezza stradale e dei comportamenti responsabili alla guida.

Ma non solo: la storia di Sabatini, che dopo un incidente stradale ha subito l’amputazione della gamba sinistra all’altezza del ginocchio, evidenzia come, anche dopo una situazione difficile e dolorosa si possa tornare a vincere, nella vita e nello sport.

“Per noi è molto importante essere qui oggi. La nostra partnership con le Olimpiadi è di grande successo perché è di grande successo l'evento olimpico. Supportare lo sport e rafforzare questo messaggio sulla sicurezza stradale per noi è molto importante e farlo oggi è particolarmente significativo”, conclude.