Sky Italia, lasciano Perrelli e d’Errico: i top manager verso nuove sfide professionali

Sky Italia ha annunciato l’uscita di Marzio Perrelli e Antonella d’Errico, rispettivamente Executive Vice President Sport ed Executive Vice President Content. Entrambi i top manager lasceranno l’azienda a fine luglio per intraprendere nuovi percorsi professionali. Come riporta la prima delle due note ufficiali diffuse dall’azienda, dopo 7 anni in Sky, Marzio Perrelli conclude il suo incarico alla guida dell’area sport, dove ha contribuito in maniera determinante a consolidare la leadership dell’offerta sportiva e a costruire un portafoglio di diritti unico nel panorama europeo. Sky Italia ha ringraziato Perrelli per “l’impegno, la professionalità e il contributo fornito al successo dell’azienda, e in particolare ai risultati raggiunti da Sky Sport, augurandogli il meglio per i nuovi progetti che lo attendono".

"Un ringraziamento sincero ai professionisti di Sky e Sky Sport -ha dichiarato Perrelli- con i quali ho avuto il privilegio di condividere 7 anni intensi, di sfide ai massimi livelli. Una squadra eccezionale, in grado di trasformare le difficoltà in opportunità. Lascio un brand rafforzato: oggi Sky Sport rappresenta a tutti gli effetti la casa dello sport. La capacità di aggiungere valore ai contenuti sportivi, testimoniata dai vari stakeholders, rimane il tratto distintivo del lavoro fatto. Sky Sport ha uno straordinario futuro davanti a sé”.

Per quanto riguarda Antonella d’Errico, la comunicazione sottolinea che la top manager, in azienda dal 2013, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a guidare, dal 2021, la Direzione Content e la presidenza di Vision Distribution, contribuendo in modo significativo all’evoluzione dell’offerta editoriale di Sky, oltre ad essere stata l’artefice dello sviluppo dei canali in chiaro e a guidare la nascita e l’affermazione di TV8. Ora si prepara a una nuova fase professionale. L’azienda ha ringraziato d’Errico "per aver contribuito in modo decisivo, con impegno e la professionalità, alla crescita e all’evoluzione dell’offerta editoriale, mettendo a disposizione creatività, visione e determinazione, e augurandole il meglio per le nuove sfide che la attendono”.

"Sono stati anni di grande ricchezza professionale e umana per le tante sfide affrontate e i bellissimi e importanti progetti realizzati -ha detto la d'Errico- Ringrazio Sky per le opportunità di crescita e per il percorso condiviso, il mio prezioso team e tutte le persone con cui ho collaborato in questi anni”. Nessun commento da Sky Italia, ma dopo queste scelte dei due top manager gira voce nell’ambiente di un prossimo annuncio da parte dell’azienda in merito alla riorganizzazione delle aree contenuti.