Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud

obiettivo principale la discussione di tematiche relative alla sostenibilità ambientale

17 settembre 2025 | 19.05
Redazione Adnkronos
Il Porto di Civitavecchia ha accolto oggi una delegazione governativa della Corea del Sud per un incontro con l'Autorità di Sistema Portuale. La riunione - si legge in una nota - "ha avuto come obiettivo principale la discussione di tematiche relative alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti sull'idrogeno e il cold ironing".

Il Commissario Straordinario dell'AdSP, Raffaele Latrofa, ha dichiarato: "È stato un incontro molto proficuo, in cui abbiamo condiviso esperienze e buone pratiche per lo sviluppo di progetti sostenibili. Siamo orgogliosi di essere la prima Hydrogen Valley portuale italiana e di lavorare per ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività".

L'incontro ha rappresentato un primo importante passo verso la definizione di un'intesa per lo scambio di conoscenze e best practice tra il Porto di Civitavecchia e la Corea del Sud.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità ambientale idrogeno cold ironing Hydrogen Valley
