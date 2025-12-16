circle x black
Sostenibilità: 'Da Chicco a Chicco', il progetto di Nespresso che genera valore per l'ambiente e la comunità

16 dicembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il progetto 'Da Chicco a Chicco' di Nespresso racconta il valore della rigenerazione: l'alluminio delle capsule e il caffè esausto rinascono grazie al riciclo quotidiano. Avviato nel 2011, il programma ha creato una filiera di economia circolare capace di trasformare i materiali in nuove risorse. Il caffè recuperato può diventare riso destinato a chi è in difficoltà, generando un impatto ambientale e sociale concreto. Solo in Lombardia, infatti, la collaborazione con Banco Alimentare ha permesso di donare oltre 470 quintali di riso. Un esempio virtuoso di sostenibilità che unisce ambiente, territorio e solidarietà.

