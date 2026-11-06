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Sostenibilità in pista, la Ferrari di Niki Lauda rinasce da scarti metallici

E si mette in mostra a Ecomondo

Sostenibilità in pista, la Ferrari di Niki Lauda rinasce da scarti metallici
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06 novembre 2026 | 14.01
Sibilla Bertollini
LETTURA: 1 minuti

In occasione della 29ª edizione di Ecomondo, la Ferrari 312 T di Niki Lauda, opera artistica realizzata da Fabio Comelli, è stata esposta in un’area appositamente brandizzata Ama. L’installazione rende omaggio alla monoposto con cui Lauda conquistò il Campionato mondiale di Formula 1 nel 1975 ed è realizzata interamente con scarti e sfridi metallici recuperati, assemblati su strutture in acciaio. La presenza dell’opera artistica in fiera è stata proposta da Raffaela Midolini, presidente di Ifim Srl e ideatrice del Premio Midolini, che promuove progetti di rigenerazione urbana e sostenibilità. “Siamo convinti che la sostenibilità passi anche dalla capacità di guardare alle risorse con una prospettiva nuova – dichiara il presidente di Ama Bruno Manzi - Quest’opera ne offre una rappresentazione originale e di grande impatto”.

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