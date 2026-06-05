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Sostenibilità, Maiandi (Fiaba Ets): "L'accessibilità deve diventare un principio condiviso da tutti"

‘Pensare all’accessibilità significa garantire libertà e autonomia alle persone’

Stefano Maiandi - (foto ufficio stampa)
Stefano Maiandi - (foto ufficio stampa)
05 giugno 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“La qualità dei progetti presentati è altissima e ogni anno tende a migliorare. Migliora la qualità del prodotto, ma soprattutto quella del pensiero dei nostri ragazzi”. Lo ha detto Stefano Maiandi, presidente nazionale di Fiaba Ets, a margine della cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso nazionale 'I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità', promosso da Fiaba Ets e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma.

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Maiandi ha sottolineato il valore del percorso sviluppato negli ultimi quattordici anni insieme al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. “È un lavoro unico che dovrebbe essere portato avanti non solo da noi, ma da tutti, perché l’accessibilità riguarda ciascuno di noi e non una singola categoria professionale”, ha affermato. Il presidente di Fiaba Ets ha quindi richiamato il principio dell’accessibilità universale, definito come uno dei temi centrali dell’attività dell’associazione. “Da venticinque anni il nostro punto di riferimento è la libertà per tutti attraverso il rispetto dell’accessibilità universale”, ha spiegato.

Per rendere concreto il significato di questo concetto, Maiandi ha portato un esempio personale. “Quando penso all’accessibilità, la prima persona che mi viene in mente è mia madre, che ha 91 anni. È una persona libera, ma senza un’accessibilità diffusa e concreta rischierebbe di essere limitata nella propria autonomia. In quel caso sarebbe come vivere agli arresti domiciliari”, ha osservato. “Se tutti iniziassimo a considerare l’accessibilità universale già in fase di progettazione e di realizzazione, con una maggiore attenzione alle esigenze delle persone, comprese quelle che un giorno potremmo avere noi stessi, riusciremmo a offrire un servizio più civile e qualificato a ogni cittadino”, ha concluso.

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