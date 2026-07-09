Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): "Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo energetico

"Questi dati fotografano la crescita continua di un'azienda che oggi è diventata la seconda azienda del Paese nel campo energetico, l'unica di grandi dimensioni, insieme a Enel, ad essere nella parte energetica completamente integrata nella generazione delle reti Enel e nel mercato. Siamo poi il primo operatore sul teleriscaldamento dal punto di vista del calore distribuito e rimaniamo un grande operatore in tanti altri settori. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita". Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo.