circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: presentato a Bergamo XI Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2a, oltre 160mln di valore territoriale

18 giugno 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A2A ha presentato l'undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo, che certifica nel 2025 la generazione di oltre 160 milioni di euro di valore per il territorio e investimenti per 41 milioni in impianti, infrastrutture e servizi. Oltre 113 milioni di euro sono stati destinati a fornitori locali, sostenendo in particolare micro e piccole imprese. Sul fronte ambientale, l'84% del calore del teleriscaldamento proviene da fonti non fossili, mentre la raccolta differenziata raggiunge il 78,5% in città e nessun rifiuto urbano viene conferito in discarica. Coinvolti inoltre quasi 4mila studenti e docenti nei progetti di educazione alla sostenibilità, confermando il ruolo di Bergamo come modello di transizione ecologica e sviluppo sostenibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Il mercantile italiano 'Grande Torino' tra i primi ad attraversare Hormuz - Video
Crans Montana, 15enne dimessa dopo sei mesi. Il papà: "Una nuova vita con sogni che non pensavamo di poter avere"
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza