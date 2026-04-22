Sostenibilità: sindaca Tarasconi, 'Piacenza fortemente legata al tema ambientale'

"Per questo Esg Challenge siamo felici si sia scelta Piacenza, un comune che negli ultimi anni ha investito molto dal punto di vista ambientale, e siamo orgogliosi anche di veder premiare da Iren questi giovani, con tesi specifiche sul tema, proprio nella nostra città". Lo afferma la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, alla quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un'iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).