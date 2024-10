Sostenibilità, studenti European School of Economics premiano aziende italiane

L’evento è dedicato a celebrare e premiare l'impegno in termini di sostenibilità e responsabilità sociale da parte di aziende italiane in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite

Si è tenuto ieri a Milano, presso Phyd Hub, prima e unica location certificata B Corp in Italia, il primo Sustain-Ability Awards 2024, all’interno del format I Talenti d’Eccellenza. La manifestazione, alla sua prima edizione, è stata ideata da Excellentia, start-up innovativa a vocazione sociale dedicata all’orientamento al talento dei giovanissimi, in partnership con European School of Economics, sede di Milano, business school internazionale che ha partecipato con una rappresentanza dei suoi studenti.

L’evento è dedicato a celebrare e premiare l'impegno in termini di sostenibilità e responsabilità sociale da parte di aziende italiane in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, che hanno ottenuto l’eccellenza in speciali progetti proprio di sostenibilità sociale, valutati e selezionati da un gruppo di studenti del Campus Ese di Milano iscritti al Bachelor’s degree e provenienti da ogni parte del mondo.

“Negli ultimi anni - dichiara Donatella Lorato, Head of Business Development European School of Economics e fondatrice di Excellentia - si è assistito a un crescente interesse da parte degli studenti verso le tematiche di responsabilità sociale e sostenibilità. Questo non è solo un fenomeno passeggero, ma una vera e propria trasformazione culturale che sta plasmando la progettazione del futuro, anche a livello educativo. Gli studenti di oggi sono più consapevoli delle sfide globali che il nostro mondo affronta, dalle questioni ambientali al social equity, e questo si riflette nelle loro scelte personali e professionali”.

Un premio speciale è stato consegnato a Q8 Italia, quale esempio di modello di impresa antropocentrica, resiliente e sostenibile coerente con il paper Industry 5.0 della Commissione Europea. L’azienda si distingue in particolare modo per l'attenta valorizzazione del fattore sociale del paradigma Esg come dimostrato tra l'altro dall'impegno profuso insieme a Excellentia su tutti i progetti di responsabilità sociale dedicati all’Orientamento al Talento delle nuove generazioni.

Di seguito le aziende premiate: Aida Partners, A2A, Bcg Platinion, Birra Peroni, Bonduelle, Campari Group, Coima, Designtech, EsgMax, Basko, Gse Italia, Network Contacts, Phyd, Poste Italiane, Sustenia, Unipol Group, Will Media.