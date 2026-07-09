Sostenibilità: Tasca (A2a), 'necessaria per competitività pmi, per questo le formiamo sul tema'

"Tra gli impegni di A2a c'è anche il progetto per una giusta transizione, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese. Per consolidare ulteriormente il nostro rapporto con le realtà del territorio, diamo loro la possibilità di apprendere le tematiche di sostenibilità che oggi tutti i grandi player nel panorama internazionale e nazionale richiedono ai fornitori e che rappresentano dunque un elemento competitivo. Anche questo progetto è una testimonianza del ruolo che ci siamo assegnati, non solo quello di soggetto industriale primario ma anche di attore con una connessione forte e stretta con i territori su cui lavoriamo. Questo è un motivo di orgoglio per noi tutti". Sono le parole di Roberto Tasca, Presidente di A2A, in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia del Gruppo.