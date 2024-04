“Che il Collegio degli Ingegneri cerchi di capire, anche con tutte le istituzioni, quali sono i processi in atto per portare il suo contributo e qualche cosa di interesse generale”. Così, Patrizia Toia, Vicepresidente della Commissione ITRE per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento Europeo, a margine della seconda ed ultima giornata di lavori degli ‘Stati generali delle ingegnerie digitali’, organizzata dall’Ordine Ingegneri di Milano presso l’Acquario Civico meneghino.