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Sostenibilità: Xerra (Gruppo Iren), 'stakeholder a raccolta per riflettere su sfide Esg'

22 aprile 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Anche quest'anno abbiamo chiamato a raccolta imprese, istituzioni, comunità ed università, per riflettere sulle sfide Esg che riteniamo rilevanti ed emergenti, e per offrire risposte legate a sfide globali quali cambiamento climatico, economia circolare e risorse idriche. Tali sfide riguardano l'azione per la cultura e per l'innovazione oltre la governance del territorio, aiutano a fare squadra a livello territoriale, e più in generale abbracciano l'impresa come traino e come fattore abilitante nei territori per uno sviluppo sostenibile". Lo ha detto Selina Xerra, Direttrice Csr Comitati Territoriali di Gruppo Iren, alla quarta edizione del Premio Esg Challenge Iren, un'iniziativa del Gruppo Iren, organizzata a Piacenza, nata per valorizzare e premiare le 10 migliori tesi universitarie (triennali, magistrali o di dottorato) focalizzate sui temi Esg (Environmental, Social, Governance).

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