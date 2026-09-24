Space economy: Palermo (Cnr), 'dal termometro infrarosso al memory foam, lo spazio ha già cambiato la nostra vita'

Il dirigente di ricerca del Cnr: dalle tecnologie sviluppate per gli astronauti nuove applicazioni sulla Terra, mentre le future missioni dovranno affrontare sfide sanitarie sempre più complesse Dai termometri infrarossi sviluppati per applicazioni spaziali al cibo essiccato e al memory foam, «ci sono tante applicazioni sviluppate nello spazio che hanno avuto un impatto enorme nella vita di tutti i giorni», spiega Vincenzo Palermo, dirigente di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Per le future missioni, aggiunge, bisognerà invece affrontare nuove sfide legate alla salute degli astronauti, soprattutto in caso di permanenza nello spazio profondo per mesi, con l'esposizione a radiazioni, malattie e possibili infortuni. Secondo Palermo, Italia e Romagna dispongono del know-how necessario per contribuire a queste sfide.