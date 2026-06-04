Musk ha fissato il prezzo delle azioni della sua Ipo a 135 dollari

Arrivano i numeri della maggiore quotazione in Borsa della storia. Secondo quanto depositato alla Sec, l’autorità di Borsa statunitense, SpaceX ha fissato il prezzo delle azioni della sua Ipo a 135 dollari, con l’intenzione di collocarne 555,6 milioni. In tutto sarebbe un’operazione da 86,2 miliardi; Saudi Aramco si era fermata a 29 nel 2019. Da capogiro anche la quota di controllo con diritto di voto dello stesso Ceo, Elon Musk: supererebbe l’82%.

Nel dettaglio la società di Musk vuole raccogliere fondi per 75 miliardi di dollari totali, ma è prevista un’opzione ai sottoscrittori che può valere altri 11,2 miliardi, con 83,33 milioni di titoli. Con l’Ipo SpaceX raggiungerebbe una capitalizzazione da oltre 1.750 miliardi di dollari.

Va ricordato come nell'orbita di SpaceX sia entrato tutto quello che per Musk rappresenta il futuro dell'intelligenza artificiale: secondo la sua visione i data center saranno uno dei motori economici della società insieme al business della rete satellitare di Starlink. Per l'Ipo ha rotto con le tradizioni, offrendo un prezzo fisso per azione: di solito prima della commercializzazione agli investitori viene presentata una fascia di prezzo.