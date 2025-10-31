circle x black
Cerca nel sito
 

Spazio, Biffi (Assolombarda): "Occasione di crescita, ma va tutelata italianità"

Spazio, Biffi (Assolombarda):
31 ottobre 2025 | 16.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Lo spazio è una occasione di crescita ma, al contempo, ci sono dei piccoli rischi perché negli ultimi 5 anni, quasi 1.500 aziende italiane sono state acquisite da fondi internazionali. Quindi l’abilità è farle crescere, ma allo stesso tempo tutelarle dal punto di vista degli investimenti strategici in modo da mantenerle nel nostro territorio”. Cosi il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, a margine dell’ultima tappa degli Stati Generali della Space Economy 2025, iniziativa promossa dall'Ipse, Intergruppo parlamentare per la Space Economy, al Pirelli HangarBicocca di Milano. “Ci sono grandi opportunità -avverte Biffi-. Si tratta di un comparto che è molto rilevante per la nostra industria”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Space Economy 2025 Stati Generali della Space Economy
Vedi anche
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza