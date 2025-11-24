circle x black
Stop alla timbratura per la rilevazione presenze: la sfida digitale tra lavoro ibrido e compliance normativa

Tra smart working e turni flessibili, nel 2025 gli smart worker in Italia sono 3,575 milioni (+0,6% rispetto al 2024) e nelle grandi imprese il 53% del personale lavora da remoto. Nella PA lo fa il 17% circa, cioè quasi 555 mila persone. Questi numeri richiedono dei sistemi di presenze più intelligenti e compliance by design.

24 novembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

In collaborazione con: Factorial

La timbratura è stata per tanti anni il simbolo del lavoro d'ufficio tra badge all'ingresso e orario di uscita. Oggi, però, non basta più. Con il lavoro ibrido, le aziende hanno bisogno di una rilevazione presenze che unisca i dati, i payroll, i turni e le policy, senza appesantire il personale e il workflow. È qui che entrano in gioco le soluzioni digitali come il software rilevazione presenze di factorial.it che è uno strumento nativo cloud che collega le timbrature multi-dispositivo, il geofencing o i QR, i report e le buste paga. In pratica, aiuta l'ufficio HR e i manager a leggere i dati in tempo reale e a ridurre gli errori manuali. L'obiettivo è quello di liberare il tempo per le attività più importanti e costruire una base dati solida.

Dal badge alla piattaforma integrata che ridisegna la giornata di lavoro

La differenza tra una timbratrice e una piattaforma di rilevazione sta nell'ecosistema. Un sistema moderno consente le timbrature dall'app, dal desktop o tramite i QR, applica le policy per sede o per turno, alimenta automaticamente i cedolini e genera i KPI sugli straordinari, sulle assenze e sulla puntualità. In pratica, il dato nasce digitale, resta tracciabile e permette di generare dei payroll e dei report senza alcun copia-incolla.

Le funzioni come il geofencing o le restrizioni perimetrali evitano gli abusi senza invadere la sfera personale. Ci sono software che integrano tutte queste funzioni che rendono le timbrature multi-canale estremamente efficienti e rapide. Così come anche la sincronizzazione con le buste paga e la gestione a norma di privacy.

L'ibrido italiano ha bisogno di regole semplici e di tracciabilità dei dati

Dopo il calo del 2024, nel 2025 gli smart worker tornano a crescere: 3,575 milioni, +0,6%. Nelle grandi imprese lavora da remoto il 53% del personale (circa 1,95 milioni), mentre la Pubblica Amministrazione registra 555 mila persone in smart, pari al 17% dei dipendenti. Il quadro è chiaro: l'ibrido non è più un'eccezione, è la normalità organizzativa.

Quindi, affidarsi ai fogli Excel o ai badge scollegati dal resto dei processi crea dei buchi informativi, rallenta i cedolini e rende più difficile dimostrare gli orari e i riposi. Una piattaforma unica di presenze, invece, permette di avere una linea verificabile per i dipendenti e per il team, utile anche per confrontare le sedi e i reparti e per gestire i picchi produttivi senza avere un picco di straordinari fuori controllo.

Compliance tra privacy, trasparenza e controllo a distanza

Il Garante ha ribadito nel 2024 i limiti sull'uso dei dati biometrici per la timbratura, sono previste delle sanzioni per i trattamenti senza base giuridica adeguata. Nel 2025, con il provvedimento n.135, ha ritenuto illegittima la geolocalizzazione sistematica dei dipendenti in smart working, perché sproporzionata e non conforme allo Statuto dei lavoratori.

Questo significa che si possono usare i sistemi che registrano le presenze in modo oggettivo e accessibile, ma non è ammessa la sorveglianza intrusiva. In più, il Decreto Trasparenza (d.lgs. 104/2022) impone di informare i lavoratori quando si usano dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Una buona piattaforma aiuta a incorporare le informative, i ruoli e i diritti direttamente nel flusso HR.

Dati utili per l'efficienza senza scivolare nel microcontrollo

Misurare meglio non significa spiare. Significa ridurre gli errori, prevenire gli straordinari patologici e migliorare la pianificazione. Ecco alcuni indicatori semplici:

·Tasso di timbrature corrette al primo colpo e tempo medio di approvazione delle anomalie, per capire se le regole sono chiare e se l'app viene usata correttamente.

·Straordinari per area e mese, ferie residue e giorni di lavoro da remoto per squadra, per bilanciare i carichi, prevenire il burnout e programmare i turni con delle logiche data-driven.

A livello giuridico europeo, la Corte di Giustizia ha già indicato da anni l'utilità dei sistemi oggettivi, affidabili e accessibili per misurare l'orario, perché senza una registrazione effettiva diventa difficile tutelare i diritti sui riposi e sulla durata massima. Questo non impone una specifica tecnologia, ma rafforza l'idea che la rilevazione digitale ben progettata è un alleato, non un fine.

Idee pratiche per superare la timbratura e guadagnare efficienza

Se stai pensando di fare un salto di qualità, considera di avere una mappa dei processi e delle policy esistenti, definisci "chi vede cosa" e integra le presenze con i turni e i payroll per eliminare le doppie lavorazioni. Poi, applica il principio di minimizzazione: geofencing solo quando serve, informative chiare sul trattamento dei dati e nessuna geolocalizzazione sistematica in smart working.

Con l'ibrido, la rilevazione delle presenze non è più un tornello digitale ma è un tassello del sistema operativo HR. Registra in modo affidabile, alimenta i cedolini, rende visibili i carichi e dialoga con le norme senza difficoltà. Le tecnologie ci sono già, quello che fa la differenza è adottarle con misura, trasparenza e un occhio sull'esperienza delle persone.

