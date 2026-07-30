circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco, Masiello (Coldiretti): "Direttiva europea rischia di minare intera filiera"

Così Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, presidente Ont Italia e presidente Unitab Europa - (Foto Adnkronos)
Così Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, presidente Ont Italia e presidente Unitab Europa - (Foto Adnkronos)
30 luglio 2026 | 19.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La direttiva Ue sui prodotti del tabacco “è un approccio da parte di Bruxelles che rischia di minare l'intera filiera e di far chiudere migliaia di aziende e perdere migliaia di posti di lavoro. Lo abbiamo visto con l'eliminazione degli aiuti al tabacco vent'anni fa: le persone non hanno smesso di fumare. Noi siamo contro il fumo e contro il tabagismo, ma non è così che si risolvono le questioni. In questo momento non ci si può inventare delle direttive che per un atteggiamento ideologico rischiano di ammazzare il comparto produttivo e senza difendere la salute dei cittadini”. Così Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, presidente Ont Italia e presidente Unitab Europa, intervenendo oggi a Palazzo Donini a Perugia alla prima tappa del Roadshow territoriale “Da 15 anni nei territori, guardando al futuro”.

Promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti, l’evento itinerante celebra i quindici anni dalla nascita dell’accordo di filiera con il ministero dell’Agricoltura. "Vogliamo fare la stessa fine che abbiamo fatto con l'automotive? Abbiamo smontato posti di lavoro e stabilimenti a vantaggio di Paesi che non hanno nulla a che vedere con i nostri modelli produttivi e con i nostri standard produttivi - sottolinea - Potrebbe accadere la stessa cosa con il tabacco che continuerebbe ad arrivare dallo Zimbawe, dal Malawi, dove non hanno le stesse regole sanitarie, non hanno le buone pratiche del lavoro e non hanno le buone pratiche agricole". E allora, conclude, "dobbiamo interrogarci su questi temi: la concorrenza sleale di quei Paesi può sicuramente creare non solo danni alla filiera, ma anche alla salute dei cittadini”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tabacco direttiva europea filiera aziende posti di lavoro
Vedi anche
La dedica di Emma dal palco alla piccola Alba, fan speciale - Video
Carta d'identità elettronica, da oggi validità illimitata per gli over 70
Sci, Federica Brignone torna in pista a Cervinia - Video
Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli
Centrosinistra, Onorato: "Primarie sono festa democratica, cosa aspettiamo? Progetto Civico Italia continua a crescere"
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza