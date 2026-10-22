Tasca (A2A): "In Calabria 45 milioni di euro di valore economico distribuito dal Gruppo"

"Vogliamo condividere con voi non solo questo bilancio di sostenibilità territoriale, ma anche quello che rappresenta per noi la Calabria. Per noi è fondamentale sapere ascoltare e sostenere le imprese e le comunità locali e lo abbiamo fatto. Lo dimostrano le cifre contenute nel bilancio. Parliamo di 45 milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio e oltre 16 sono relativo ad ordini a micro e piccole imprese del territorio". Così il presidente di A2A, Roberto Tasca, alla presentazione del quinto Bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria a Gizzeria, in provincia di Catanzaro.