Tech, Acer: 50 anni di innovazione, ora accelera su prodotti Ai-ready

17 febbraio 2026 | 18.06
Da 5 a 27 progetti ai-ready in due anni: è l'accelerazione impressa da Acer sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Tra il 2024 e il 2026 l'azienda ha infatti più che quintuplicato i progetti dotati di Npu (neural processing unit), microprocessori specializzati nell'elaborazione dell'ai direttamente su pc e laptop. Se ne è parlato in occasione dell'incontro con la stampa organizzato a Milano da Acer, durante il quale, accanto alla celebrazione del 50° anniversario e alla presentazione delle tappe e dei prodotti che hanno fatto la storia dell'azienda, è stata raccontato anche l'indirizzo che si intende seguire per i prossimi anni.

