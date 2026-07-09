Tech, Macrì (Leonardo): "Competizione economica globale si baserà su innovazione"

"Il futuro della competizione economica globale non sarà più basata sul costo del lavoro, ma per certi versi sarà basato sul piano della conoscenza e dell'innovazione. Leonardo da questo punto di vista è un enorme e notevole presidio strategico che può garantire quella parte di autonomia strategica che dobbiamo conquistare". Così Francesco Macrì - Presidente Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia", organizzata a Roma da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government.