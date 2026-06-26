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Tech: Michelini (Telsy), 'proponiamo già ora soluzioni di post quantum cryptography e quantum key distribution'

26 giugno 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Telsy abbiamo nel nostro portafoglio soluzioni di post quantum cryptography e quantum key distribution che utilizziamo e che già vendiamo. Naturalmente, queste soluzioni avranno la loro migliore e più naturale diffusione quando arriverà il computer quantistico. Le vendiamo già oggi perché sappiamo che è possibile fare 'store now and decrypt later', ossia è già possibile, teoricamente, per organizzazioni che non hanno buone intenzioni  raccogliere i dati che noi abbiamo distribuiti sulle nostre infrastrutture per poi decryptarli quando arriverà il computer quantistico". Lo afferma Alessandra Michelini, Chief Executive Officer & Chair of the Board Telsy, partecipando, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.

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