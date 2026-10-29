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Tecnologia, L'AI sta trasformando il mondo del lavoro. Issa e Inps le misure da adottare

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29 ottobre 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
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Si è tenuto, presso il palazzo Wedekind a Roma, il Seminario Tecnico ISSA. Una due giorni di confronto e dibattito su come l'intelligenza artificiale sta trasformando ed influenzando il mercato del lavoro, esercitando un impatto crescente sulla sicurezza sociale. L'appuntamento ha visto le istituzioni interagire con le realtà del settore nel cercare di capire quali misure politiche possono essere promosse per affrontare le esigenze di competenze imposte dall'AI, cercando di preparare la forza lavoro alle sfide che questa porrà davanti a loro. Una trasformazione, dovuta dalle crescenti sfide dell'intelligenza artificiale, che sta caratterizzando anche le amministrazioni della previdenza sociale

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