Tecnologia, Passadore (Asus): "Fondamentale il servizio post-vendita"

“Per un’azienda il servizio post-vendita è fondamentale. Noi offriamo un servizio di assistenza on-site, se si guasta un notebook andiamo a ripararlo in azienda o in casa dell’utente. Abbiamo scelto di dare due anni di garanzia sulla batteria perché riteniamo che, sebbene si tratti un bene di consumo, in un ciclo di vita il notebook deve essere coperto dai due anni di utilizzo”. Così Alessandro Passadore, Country Product Manager di Asus Business, In occasione della presentazione del nuovo ExpertBook Ultra pensato per il segmento B2B e progettato per definire il futuro del mobile computing nell'era dell'intelligenza artificiale. Durante l’incontro è stato possibile per fare il punto sulle novità che offre l’intelligenza artificiale e sui cambiamenti del mercato.

Tante le innovazioni di software presentate come MyExpert: “Si tratta di una piattaforma che va a integrare nel device una serie di funzioni per l'intelligenza artificiale – spiega Passadore - Tra queste ci sono la traduzione simultanea in qualsiasi lingua senza dover avere un accesso a internet e la gestione della minuta durante una conference call. Questo permette di migliorare la qualità lavorativa in quanto va ad ottimizzare le risorse di ogni persona tramite questo software on device”.

Per la sicurezza c’è, invece, ExpertGuardian un'architettura di sicurezza realizzata in conformità con le linee guida Nist Sp 800-193. Questo framework protegge l'integrità del firmware impedendo modifiche non autorizzate, rilevando attività dannose e consentendo il ripristino automatico a firmware affidabili. “Una soluzione che va a coprire a 360 gradi il mio dispositivo garantendo quelli che sono gli accessi da fonti esterne” conclude Passadore.