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Terziario, Fregolent (Iv): "E' decisivo ma la politica superi dualismo con industria"

Silvia Fregolent (Iv) - (Foto Adnkronos)
Silvia Fregolent (Iv) - (Foto Adnkronos)
07 maggio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il terziario è fondamentale per la crescita economica del Paese. Lo dico anche da chi è nata e cresciuta a Torino, dove la grande fabbrica ha lasciato progressivamente spazio ai servizi, che hanno contribuito a salvare occupazione e sviluppo”. E' quanto affermato la senatrice Silvia Fregolent (Iv), vicepresidente della nona Commissione industria, intervenendo alla presentazione a Roma del nuovo 'Osservatorio del Terziario' di Manageritalia.

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Fregolent ha sottolineato come il sistema economico italiano stia vivendo una trasformazione strutturale che richiede un cambio di approccio anche a livello normativo: “Il dualismo storico tra industria e terziario deve finire, prima di tutto nella testa del legislatore”. Secondo la senatrice, infatti, molte politiche pubbliche continuano a essere costruite su un’impostazione industriale non più coerente con la realtà economica attuale: “Quando si scrivono norme come il codice degli appalti, si tende ancora a ragionare solo in termini di industria, mentre oggi i servizi rappresentano circa due terzi della domanda pubblica”.

Un’inadeguatezza che, secondo Fregolent, rischia di penalizzare un comparto ormai centrale: “La politica, prima ancora dei numeri che confermano la crescita trainata dai servizi, dovrebbe riconoscere il peso reale del terziario e adeguare regole e strumenti a questa evoluzione”. Sul tema della managerialità, la vicepresidente della Commissione industria ha evidenziato la necessità di rafforzare la struttura organizzativa delle imprese del settore: “Occorre educare le società del terziario a comprendere l’importanza delle figure apicali e di una governance manageriale strutturata, che per lungo tempo è stata sottovalutata”. Un passaggio ritenuto cruciale anche nei rapporti con le istituzioni: “Le imprese organizzate riescono a interloquire in modo più efficace con la politica e a ottenere risultati migliori anche in termini normativi”.

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terziario industria politica economia crescita
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