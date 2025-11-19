circle x black
Test del carrello e lavoratori Pam licenziati, domani incontro azienda-sindacati

Il segretario nazionale del sindacato Uiltucs: "Alcune questioni che hanno adottato non sono compatibili con le regole del gioco, come il test"

Cassiera - Fotogramma
19 novembre 2025 | 15.21
Redazione Adnkronos
No ai licenziamenti di dipendenti Pam Panorama per non aver superato il cosiddetto 'test del carrello' o del 'finto cliente', e cioè per non individuato il furto di alcuni prodotti, nascosti nel carrello della spesa durante un test eseguito dagli ispettori aziendali. E' quanto ribadisce, conversando con Adnkronos/Labitalia, Gennaro Strazzullo, segretario nazionale del sindacato Uiltucs, in vista di un incontro in programma domani con l'azienda, a Roma, alle ore 11.30, presso il Centro Congressi Forma Spazio, in via Cavour 180.

"Domani - spiega Strazzullo - avremo una discussione sulla organizzazione dell'azienda, sul fatto che alcune questioni che hanno adottato non sono compatibili con le regole del gioco. In particolare, il 'test del carrello', che in sostanza sta mettendo in difficoltà i lavoratori, creando disagi, contestazioni e anche qualche licenziamento".

Una situazione "inaccettabile", per il sindacato, "perché il test di carrello -aggiunge il sindacalista- intanto non è conforme alle regole, nel modo che lo stanno effettuando. Le aziende possono sempre comunque fare dei test degli aspetti commerciali, ma non si può pretendere che una lavoratrice o un lavoratore, che sta alla cassa, si debba abbassare nel carrello davanti per verificare cosa c'è dentro. E' il cliente che mette la merce sul carrello e poi deve esserci qualcuno che vigila, una vigilanza anche non armata. Ed è un test che non è stato mai concordato con i sindacati. Il cassiere deve verificare quello che c'è sul banco e magari se vede qualcosa nel carrello segnalarla, ma andare oltre...", conclude Strazzullo, sottolineando che "domani speriamo di saperne di più".

