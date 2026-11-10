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Tlc, Hanssen (Wind Tre): "Sul 5G siamo a metà strada, servono certezze per investire"

Hanssen - (foto Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
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A un anno dal lancio delle prime soluzioni, Wind Tre resta "l'unico operatore in grado di offrire una rete 5G privata virtuale dedicata ai servizi che necessitano prestazioni garantite", come quelli di emergenza. Lo ha affermato Benoit Hanssen, co-ceo di Wind Tre, intervenendo all'evento Ericsson Imagine Italy 2026,

sottolineando che la tecnologia permette di dare priorità alle comunicazioni dei servizi critici anche nei momenti di massima congestione della rete. “Lo abbiamo dimostrato durante i Giochi Olimpici invernali: quando la pressione sul traffico aumenta, è essenziale garantire la piena operatività di ambulanze, medici e servizi di emergenza”, ha dichiarato. Quanto agli investimenti, Hanssen ha evidenziato la necessità di regole certe per completare la copertura 5G del Paese. “Abbiamo raggiunto le principali aree urbane e le grandi arterie di trasporto, ma il lavoro è ancora a metà strada. L'obiettivo è estendere il servizio in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.

Per Wind Tre, la diffusione capillare del 5G è una condizione indispensabile per lo sviluppo del Paese, da qui la richiesta di una maggiore visibilità di lungo periodo sulle condizioni di investimento, a partire dal tema delle frequenze. "Abbiamo bisogno di certezze per pianificare gli investimenti. Non sapere quali saranno in futuro le condizioni di assegnazione delle frequenze, i costi o eventuali nuovi obblighi rende più difficile prendere decisioni di lungo termine", ha concluso.

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