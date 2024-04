Torino, al via master in 'D-ESG e Responsabile d’impatto'

FDC Consulting e il Dipartimento di Management dell’Università di Torino inaugurano questa mattina alle 10 presso l’aula Jona della Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, il primo master accademico in 'D-ESG e Responsabile d’Impatto'.

Si tratta - si sottolinea in una nota - di "un’idea rivolta al mondo imprenditoriale e accademico, finalizzata a creare nuove figure manageriali in grado di gestire tutte le attività virtuose di un’impresa: i responsabili d’impatto D-ESG". A concepirla, Francesco Di Ciommo, founder e amministratore unico di FDC consulting digital ESG, in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, diretto da Francesca Culasso.

La cerimonia di inaugurazione del master sarà aperta dai saluti delle istituzioni, a iniziare dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, dal Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo; dalla Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, nonché dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Presenti anche l’Assessora alla transazione ecologica e digitale, innovazione Città di Torino, Chiara Foglietta, il Magnifico Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, il Presidente dell’Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj, il Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, Stefano Cappellari, il Chief Lending Officer di Banco BPM, Teresio Testa.