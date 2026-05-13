Trasporti, Daher (Assologistica): "Logistica indispensabile per sviluppo economico"

"La logistica è indispensabile, al punto che il valore della produzione è tale solo se integra il valore della logistica stessa. Senza ricorrere a citazioni storiche, ricordiamoci che logistica significa portare merci e persone nel modo, nel momento e nel posto giusto: un ruolo oggi essenziale per lo sviluppo economico di un paese e per la competitività delle sue imprese. Il Covid ce lo ha ampiamente dimostrato". Così Jean-François Daher, Segretario generale di Assologistica, intervenendo oggi a Milano in occasione dell'apertura della diciannovesima edizione di Transpotec Logitec e della terza edizione di Nme.

Daher ha poi analizzato le criticità che colpiscono i diversi comparti: "Indubbiamente alcuni segmenti del processo logistico soffrono più di altri. Pensiamo all'autotrasporto per il rincaro dei carburanti, ma non solo. Oggi abbiamo una riunione focalizzata sui magazzini frigoriferi: sono strutture notoriamente energivore, eppure rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese, data l'importanza crescente del settore alimentare e di quello farmaceutico. Oggi si punta a portare il farmaco direttamente a casa e questo richiede un enorme sforzo organizzativo in segmenti che risentono pesantemente della situazione attuale".

In merito alla strategia per il futuro, il Segretario generale ha sottolineato la necessità di una visione d'insieme: "È fondamentale che tutte le componenti del processo logistico riescano a colloquiare tra loro per proporre modelli organizzativi che ci rendano più competitivi, evitando anche forme non corrette di attività lavorativa. L'importante è l'organizzazione, ma soprattutto la capacità di mettersi insieme. Per fare un esempio -ha concluso Daher- le infrastrutture sono l'hardware della logistica, mentre il saperle utilizzare bene attraverso l'integrazione rappresenta il software. Se non funziona l'hardware fallisce il software, e viceversa. La logistica moderna è rappresentata dall'unione inscindibile di questi due aspetti".