Trasporti, Dominguez (Imo): "Normative trasporto marittimo evolvono verso sostenibilità"

“Per quasi 80 anni, l'Organizzazione marittima internazionale ha costruito un quadro normativo per il trasporto marittimo con standard chiari e universali che definiscono il modo in cui le navi vengono progettate, costruite e gestite - aggiunge - Ma le sole regole non bastano. Dobbiamo garantire che tutti gli strumenti dell'Imo siano applicati efficacemente, apportando benefici concreti a bordo delle navi, nelle importazioni e in tutto il dominio marittimo globale. Ecco perché il tema della campagna dell'Imo per il 2026 - 2027 è “Dalla politica alla pratica: potenziare l'eccellenza marittima”. Abbiamo bisogno che le normative si traducano in azioni e risultati concreti, che offrano benefici tangibili per tutti, ovunque, senza eccezioni”.

“Continuerò a sostenere gli Stati membri nell'approfondire la loro comprensione delle convenzioni dell’Imo e nel rafforzare la loro capacità di adottarle e applicarle - conclude - Sono le persone che danno vita alle politiche: marittimi, gestori navali, operatori, autorità e governi. Ogni individuo nella comunità marittima ha un ruolo da svolgere e una responsabilità da sostenere. Vi incoraggio a partecipare apertamente, a condividere idee e buone pratiche e a continuare a impegnarvi per l'eccellenza nel settore marittimo”.