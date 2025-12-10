Trasporti: Ferrovienord (Fnm) apre l'Infopoint Cantieri nella stazione di Milano Cadorna

Uno spazio fisico aperto a cittadini e turisti dove ricevere informazioni sulle attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria lombarda. È l'Infopoint Cantieri inaugurato oggi alla stazione di Milano Cadorna da Ferrovienord, del Gruppo Fnm. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, l'infopoint integra gli strumenti di comunicazione già attivi, come il sito internet e la messaggistica, e apre un dialogo diretto con chi viaggia e chi vive il territorio per raccontare presente e futuro dell'infrastruttura gestita da Ferrovienord: dalle grandi opere, come il collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e Gallarate o il potenziamento del nodo di Seveso, fino al rifacimento delle stazioni e agli aggiornamenti tecnologici e di sicurezza, sono 39 i principali lavori attualmente in corso. All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente di Fnm Andrea Gibelli e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.