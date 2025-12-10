circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti: Ferrovienord (Fnm) apre l'Infopoint Cantieri nella stazione di Milano Cadorna

10 dicembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno spazio fisico aperto a cittadini e turisti dove ricevere informazioni sulle attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria lombarda. È l'Infopoint Cantieri inaugurato oggi alla stazione di Milano Cadorna da Ferrovienord, del Gruppo Fnm. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, l'infopoint integra gli strumenti di comunicazione già attivi, come il sito internet e la messaggistica, e apre un dialogo diretto con chi viaggia e chi vive il territorio per raccontare presente e futuro dell'infrastruttura gestita da Ferrovienord: dalle grandi opere, come il collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e Gallarate o il potenziamento del nodo di Seveso, fino al rifacimento delle stazioni e agli aggiornamenti tecnologici e di sicurezza, sono 39 i principali lavori attualmente in corso. All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente di Fnm Andrea Gibelli e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza