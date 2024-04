“Ci vorrebbero 560 milioni di euro in più rispetto alle risorse già disponibili nel Fondo Nazionale per i Trasporti per adeguare il sistema del trasporto pubblico urbano e extraurbano delle città italiane agli standard fissati a livello europeo sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale sia dal punto di vista della qualità del servizio”. Lo ha detto il Sindaco di Firenze nonché coordinatore ANCI, Dario Nardella, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma.