Trasporti: Olivero (Sitav), 'Fenhyce progetto completamente italiano'

"Per noi la presentazione del progetto Fenhyce è davvero importante. È completamente autofinanziato e costruito da un'impresa al 100% italiana. Si tratta della prima locomotiva a idrogeno in Italia e tra le prime in Europa". Così Valerio Olivero, responsabile commerciale di Sitav, durante la presentazione del progetto Fenhyce (Fuel cell ENergy HYdrogen Converted Engine) che si è tenuta a Milano in occasione di Expo Ferroviaria, l'esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari.