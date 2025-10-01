Trasporti: Terzi (Regione Lombardia), 'H2Iseo cuore di una Hydrogen Valley'

"Il progetto H2Iseo nasce con un obiettivo che va oltre la semplice sostituzione del mezzo che attualmente serve la tratta Brescia-Iseo-Edolo. L'idea è produzione, stoccaggio e poi rifornimento dell'idrogeno. Tutto questo intorno a una sorta di 'Hydrogen Valley'". Sono le parole di Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, in occasione del convegno organizzato da Asstra – Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, 'I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all'idrogeno', all'Expo Ferroviaria 2025.