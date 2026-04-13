Trippella (PMI): "Philip Morris da oltre 15 anni partner della filiera agricola nazionale"

"La forza della filiera agricola italiana risiede nella capacità di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. Le eccellenze nascono dai territori e da competenze consolidate nel tempo, ma per restare competitive devono evolversi, investendo in modelli produttivi responsabili e orientati al futuro. Philip Morris Italia, da oltre 15 anni partner della filiera agricola nazionale, accompagna questa evoluzione con investimenti concreti e di lungo periodo. Attraverso accordi pluriennali con Coldiretti e il Ministero dell’Agricoltura, l’azienda ha generato investimenti complessivi nella filiera tabacchicola pari a oltre 3 miliardi di euro, includendo le risorse già programmate fino al 2034, garantendo stabilità, continuità produttiva e prospettive di crescita ai coltivatori". Ad affermarlo è Cesare Trippella, Direttore Value Chain & External Engagement di Philip Morris Italia a margine di Vinitaly.

Accanto agli investimenti, sottolinea, "il ricambio generazionale e lo sviluppo delle competenze sono centrali: iniziative come Digital Farmer accompagnano soprattutto i giovani agricoltori nella transizione digitale e nell’innovazione sostenibile dei modelli produttivi. Questo approccio si riflette anche nei nostri progetti di tutela ambientale come il Parco Naturale Valle del Menago, esempio concreto di come sviluppo economico, valorizzazione dei territori e salvaguardia della biodiversità debbano procedere insieme. Rafforzare le filiere e costruire relazioni durature significa contribuire in modo tangibile a un’agricoltura italiana competitiva e sostenibile", aggiunge Trippella.