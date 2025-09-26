circle x black
Tronzano (Assessore Attività produttive reg. Piemonte): "Piemonte, uno dei territori più attrattivi"

26 settembre 2025 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono marchi che noi ricordiamo costantemente, quindi fanno parte un po' della nostra storia, della nostra vita e quindi io sono veramente felice che oggi Mondelēz faccia i 40 anni qua in Piemonte. E' un'azienda multinazionale che investe tanto sul nostro territorio e che conferma il Piemonte appunto ancora una volta uno dei territori più attrattivi. Quindi noi cerchiamo di essere vicino a queste grandi aziende perché fanno tanta occupazione, loro sono 900 persone in Piemonte e quindi siamo veramente felici. Così ,Andrea Tronzano, Assessore Bilancio e Attività produttive Regione Piemonte in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dello stabilimento piemontese di Capriata d'Orba (AL) di Mondelēz.

