Ultimatum Warner a Paramount per migliorare offerta, Netflix in bilico

17 febbraio 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Warner Bros Discovery riapre le trattative con Paramount Skydance e dà alla società sette giorni di tempo per presentare un'offerta più allettante di quella di Netflix che permetta di superare l'accordo vincolante con la piattaforma Usa.

Paramount avrà tempo fino 23 febbraio per presentare “un'offerta migliore e definitiva”, fa sapere Wbd, che intanto ha ottenuto una deroga speciale da Netflix per poter negoziare con il colosso di Hollywood. In base all'accordo di fusione con Netfilx, Warner Bros può interagire con un offerente rivale solo se il consiglio ritiene che ciò possa portare a un'offerta "ragionevolmente superiore", sfruttando una scappatoia legale che consente negoziazioni limitate nonostante le restrizioni sui colloqui, si legge sul 'Guardian'. “Sebbene siamo fiduciosi che la nostra transazione offra un valore e una certezza superiori, riconosciamo la continua distrazione per gli azionisti di Wbd e per l'industria dell'intrattenimento in generale causata dalle buffonate di Paramount Skydance”, ha affermato Netflix piccata. Se Paramount presenterà un'offerta superiore, Netflix avrà il diritto di migliorare la propria offerta.

“Per essere chiari, il nostro consiglio di amministrazione non ha stabilito che la vostra proposta abbia ragionevoli possibilità di portare a una transazione superiore alla fusione con Netflix”, hanno sottolineato il presidente di Wbd, Samuel DiPiazza Jr, e l'amministratore delegato, David Zaslav, in una lettera indirizzata al consiglio di amministrazione di Paramount. “Continuiamo a rimanere pienamente impegnati nella nostra transazione con Netflix", tuttavia "accogliamo con favore l'opportunità di interagire con voi e di determinare rapidamente se Paramount Skydance è in grado di presentare una proposta attuabile e vincolante che offra un valore superiore”, aggiungono.

Warner Paramount Netflix cinema media
in Evidenza