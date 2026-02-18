circle x black
UniCredit aderisce al protocollo Zes-Abi

Per favorire l’accesso al credito delle imprese che investono all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno

(Fotogramma)
(Fotogramma)
18 febbraio 2026 | 14.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

UniCredit ha aderito al protocollo d’intesa tra la Struttura di missione Zes e l’ABI, firmato nelle scorse settimane dal Coordinatore della Struttura di missione Zes Giuseppe Romano e dal Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana Marco Elio Rottigni. Il protocollo punta a favorire l’accesso al credito delle imprese che investono all’interno della Zes unica per il Mezzogiorno. Tale area comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché, per effetto della legge del 2025, anche i territori delle regioni Marche e Umbria.

L’accordo - sottolinea il gruppo - prevede anche la costituzione di un Tavolo permanente ABI – Struttura di missione Zes, quale ambito per discutere e approfondire le diverse esigenze delle imprese che operano in quelle aree. Aderendo al protocollo, UniCredit si impegna a mettere in campo una serie di azioni per supportare gli investimenti nel Mezzogiorno, con particolare focus sullo sviluppo delle filiere ritenute strategiche a livello nazionale, quali agroalimentare e agroindustria, turismo, made in Italy di qualità, chimica e farmaceutica, aerospazio e altre. Nel quadro dell’intesa, UniCredit metterà a disposizione strumenti di finanziamento innovativi, come minibond e tranched cover.

Le imprese clienti interessate potranno inoltre accedere gratuitamente al servizio di profilazione ESG tramite la piattaforma Open-es, sviluppato con Cerved Rating Agency. Il servizio permette all’impresa di misurare la propria performance di sostenibilità, ottenere un punteggio e posizionarsi rispetto al settore, facilitando l'accesso a soluzioni di finanziamento mirate. La volontà - si sottolinea - "è quella di massimizzare gli strumenti agevolativi specificamente previsti per i territori parte della Zes unica e ampliare l’accesso al credito per le imprese che scelgono di investire".

“Con l’adesione al protocollo Zes-Abi – afferma Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia – confermiamo il nostro sostegno alle imprese che investono nello sviluppo, nella competitività e nell’occupazione dei territori del Mezzogiorno. Nel 2025 abbiamo erogato oltre 15 miliardi di nuovo credito a favore delle PMI, per le quali abbiamo rinnovato il nostro impegno anche nel piano industriale UniCredit Unlimited presentato di recente.”

